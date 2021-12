Le showcase ensoleillé de Cephaz pour Viva for Life

C’est un jeune homme plein de talent. A 29 ans à peine, Cephaz, originaire du Ghana, a fait le tour du monde. Il s’arrête à Tournai pour Viva for Life, et livrer une belle prestation pour un showcase plein de soleil.

Cephaz a de l’appétit, il "a mangé le soleil, le ciel et les étoiles", comme le dit son morceau. Il revient avec son nouveau single "Toi tu pars", avant de sortir son premier album en mars prochain. Des chansons qu’il a interprétées sur la scène de Viva for Life, devant le public rassemblé sur la Grand-Place de Tournai, à qui sa voix et ses rythmes ont fait chaud au cœur.

A chaque fois que je viens en Belgique, je repars toujours…en chaleur !

Avant cela, Cephaz était l’invité de Sara et Ophélie devant le cube.