Le premier défi de la semaine, c'est la course aux jouets !

Viva For Life, c'est aussi une série de défis pour les animateurs. Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien recevront un nouveau défi lancé par l'un de nos partenaires. Ils devront le réaliser dans les 24 heures. Facile vous direz ? Détrompez-vous. Nos partenaires ont prévu une série d'épreuves pour venir pimenter leurs défis.

Un Rush Hour géant à Tournai ?

C'est le lutin Claqueporte qui est venu annoncer la première épreuve à Sara, Ophélie et Adrien. Et ça ne semble pas facile : ils vont devoir construire pas moins de 8 bus, les principales pièces d'un grand jeu de société ! Pourquoi ? Organiser un Rush Hour géant sur la Grand Place de Tournai. Mais le lutin a plus d'un tour dans son sac ! Ce défi sera agrémenté de plusieurs épreuves plus farfelues les unes que les autres. Vont-ils y arriver ? Réponse mercredi 18 décembre à 15h.