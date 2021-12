Le message d’encouragement de Loïc Nottet aux animateurs de Viva for Life

Malheureusement absent de Viva for Life cette année, Loïc Nottet soutient l’opération depuis le début et a tenu à être tout de même présent cette année le temps d’un message vidéo.

Loïc Nottet n’a malheureusement pas pu venir sur place cette année, étant en voyage aux États-Unis. Il ne nous a malgré tout pas oubliés, ni nos 3 animateurs qui ont encore une petite cinquantaine d’heures dans le cube devant eux. "J’espère que vous allez bien, je vous envoie toute ma force et mon courage car je sais que les 50 dernières heures sont les plus difficiles mais aussi les plus importantes". Loïc précise :

Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire un don, sachez qu’en parler, ça compte aussi.

"Parlez-en autour de vous pour faire exister Viva for Life et faire exister ces familles qui ont besoin de votre aide car ça peut solliciter certaines personnes à faire un don. C’est super important, surtout à l’approche des fêtes, où on a besoin de se sentir au chaud et bien installé".