Le mentaliste Benjamin Ghislain tente une expérience sur Sara, Ophélie et Adrien

Rappelez-vous : il était venu mercredi dernier dans le studio de verre pour lancer une nouvelle expérience avec nos trois animateurs. Découvrez enfin le résultat !

Un mentaliste, c'est "quelqu'un qui utilise des techniques simples et rationnelles pour réaliser des choses totalement illogiques et irrationnelles", nous explique Benjamin Ghislain. Une définition qui annonce déjà la couleur de l'expérience qu'il va faire sur nos animateurs. Adrien, Ophélie et Sara ont-ils été suffisamment ouverts pour réaliser cette expérience ?