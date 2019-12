Alors que l'ambiance était totalement déjantée dans le cube, le magicien Maxime Mandrake a bien calmé les choses !

Ce mercredi soir, un autre descendant de la famille Potter a rendu visite au cube de Viva For Life. Le magicien Maxime Mandrake avait plus d'un tour dans son sac pour totalement bluffer Ophélie, Sara et leur invité, Cyril.

Mais on reste sans voix face au dernier tour de magie...