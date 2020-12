Le Grand Blind Test de Viva for Life : le corrigé

Vous avez participé au Grand Blind Test Viva for Life animer en direct par Mister Cover ? Voici le corrigé.

QUESTION 1 : Wham - WAKE ME UP BEFORE YOU GOGO

Ils étaient 2. L’un a disparu il y a presque 4 ans. Quel est le nom de l’autre membre de ce duo ?

Réponse : Andrew Redgeley

QUESTION 2 : The Buggles - VIDEO KILLS THE RADIO STARS

Ringo (mari de Sheila à l’époque) a interprété une version en Français de cette chanson. Quel en était le titre ?

Réponse : Qui est ce grand corbeau noir ?

QUESTION 3 : The Pointer Sisters - I’M SO EXCITED

Quel est le nom des sœurs qui chantent ce morceau ?

Réponse : The Pointer Sisters

QUESTION 4 : Soft Cell - TAINTED LOVE

Quelle artiste a chanté l’original de cette chanson en 1965 ?

Réponse : Gloria Jones

QUESTION 5 : OMD - ENOLA GAY

Cette chanson fait référence à la bombe atomique larguée le 6 aout 1945 sur Hiroshima. Le titre de cette chanson désigne:

Réponse : Le nom du bombardier qui l’a larguée

QUESTION 6 : Depeche Mode - JUST CAN’T GET ENOUGH

Lequel des membres du groupe a aussi fait partie d’Erasure ?

Réponse : Vince Clarke

QUESTION 7 : Bruno Mars - 24K MAGIC

Ce chanteur a été la risée des internautes au moment de la sortie de ce titre, pourquoi ?

Réponse : Il serait le plagiat d’un titre d’un groupe américain

QUESTION 8 : Billie Eilish - BAD GUY

Cette chanteuse vient d’avoir 19 ans (le 18 décembre). Son 1er single est sorti en mars 2016. Quel en était le titre ?

Réponse : Ocean Eyes

QUESTION 9 : Sia - CHEAP THRILLS

Cette artiste a multiplié les collaborations avec d’autres artistes comme Rihanna, Kesha ou Christina Aguilera. Elle a aussi enregistré plusieurs titres avec un DJ Européen. De quel DJ s’agit-il ?

Réponse : David Guetta

QUESTION 10 : Major Lazer - LEAN ON

3 nationalités sont associées à ce titre : Le groupe est américain. Le DJ est français, mais de quelle nationalité est la chanteuse qu’on entend dans ce titre ?

Réponse : Danoise

QUESTION 11 : Jain – COME

Le producteur de ce titre fut le compagnon de la chanteuse Jenifer (et est le papa de leur petit garçon). Quel est son nom ?

Réponse : Yodelice

QUESTION 12 : Clean Bandit – ROCKABYE

Qui chante ce titre ?

Réponse : Clean Bandit

QUESTION 13 : Les Poppys - NON RIEN A CHANGE

Qui chante ce titre ?

Réponse : Les Poppys

QUESTION 14 : Claude François - CETTE ANNEE LA

Dans cette reprise (l’original était de Frankie Valli & the Four Seasons) ce chanteur français évoque l’année de ses débuts dans le showbusiness. Quelle année évoque-t-il ?

Réponse : 1962

QUESTION 15 : Daniel Balavoine - LE CHANTEUR

L’auteur de cette chanson a écrit les paroles sur un coin de table après avoir réécouté une chanson traitant elle aussi du showbusiness. Laquelle ?

Réponse : "Je m’voyais déjà" Charles Aznavour

QUESTION 16 : France Gall - IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT

Cette chanson serait un hommage à Jerry Lee Lewis. C’est possible... Mais une autre version existe. Elle aurait été écrite pour rendre hommage à un autre chanteur pianiste, lequel ?

Réponse : Elton John

QUESTION 17 : Beyoncé - CRAZY IN LOVE

Avant de se lancer en solo en 2003, cette chanteuse faisait partie d’un trio féminin. Quel est le nom de ce groupe ?

Réponse : Destiny’s Child

QUESTION 18 : Bruno Mars - LOCKED OUT IN HEAVEN

Cette chanson balance entre rock et reggae, un style inspiré par le groupe The Police. Elle serait un hommage à un titre en particulier du groupe The Police. Lequel ?

Réponse : Don’t Stand so close to me

QUESTION 19 : Macklemore & Ryan Lewis - CAN’T HOLD US

Qui interprète ce titre en 2011 ?

Réponse : Macklemore & Ryan Lewis

QUESTION 20 : Pharell Williams – HAPPY

Ce Mega tube figure sur la bande originale d’un film d’animation que les enfants adorent !!! Lequel ?

Réponse : Moi, moche et méchant 2 (2013)

QUESTION 21 : Outkast - HEY YA

Le pilier du groupe a incarné en 2013 une star du rock dans un biopic. Il a joué le rôle de ?

Réponse : Jimi Hendrix dans All Is By My Side

QUESTION 22 : The Jackson Five - I WANT YOU BACK

En quelle année ce morceau est-il sorti aux Etats Unis ?

Réponse : 1969

QUESTION 23 : Ray Charles - HIT THE ROAD

Ce grand tube a été repris des dizaines de fois et notamment en Français. Sous quel titre est-il sorti en Français

Réponse : Fiche le camp, Jack

QUESTION 24 : John Travolta & Olivia Newton-John - SUMMER NIGHT

Quel film musical américain nous a fait découvrir cette chanson ?

Réponse : Grease

QUESTION 25 : John Travolta & Olivia Newton-John - YOU’RE THE ONE THAT I WANT

Un humoriste et comédien a chanté la partie féminine de cette chanson dans une reprise en Français. De qui s’agit-il ?

Réponse : Sim

QUESTION 26 : Aretha Franklin – THINK

Qui chante ce titre ?

Réponse : Aretha Franklin

QUESTION 27 : The Blues Brothers – EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE

Le nom de ce groupe est aussi le titre d’une comédie américaine. Quel est le nom de ce groupe ?

Réponse : The Blues Brothers

QUESTION 28 : Indochine - 3 NUITS PAR SEMAINE

Cette chanson serait directement inspirée d’un roman de Marguerite Duras sorti quelques mois plus tôt et dans lequel l’auteure détaille ses expériences sexuelles adolescentes … Quel est le titre de ce roman ?

Réponse : l’Amant

QUESTION 29 : Calogero - EN APENSANTEUR

Cette chanson évoque un lieu particulier, lequel ?

Réponse : un ascenseur

QUESTION 30 : Céline Dion - J’IRAI OU TU IRAS

Qui signe paroles et musique de ce tube ?

Réponse : Jean-Jacques Goldman

QUESTION 31 : Jean-Jacques Goldman - A NOS ACTES MANQUES

Ils étaient 3 dans le groupe à l’époque de cette chanson. Malheureusement, l’élément féminin du trio a perdu la vie. Quel est le nom de cette chanteuse ?

Réponse : Carole Fredericks

QUESTION 32 : Manau - LA TRIBU DE DANA

Ce tube est inspiré d’une vraie chanson traditionnelle bretonne. Quel est le titre original de cette chanson ?

Réponse : Trois matelots

QUESTION 33 : Snow – INFORMER

Le surnom de ce rappeur serait dû…

Réponse : à la blancheur de sa peau

QUESTION 34 : Britney Spears - BABY ONE MORE TIME

Cette chanteuse avait 17 ans lorsque ce 1er tube est sorti. Quel âge a-t-elle aujourd’hui ?

Réponse : 39 ans

QUESTION 35 : Jennifer Lopez - IF YOU HAD MY LOVE

C’est avec ce titre qu’on découvre cette artiste en 1999. Quel est le titre de son 1er album ?

Réponse : On The 6

QUESTION 36 : Spice Girls - WANNABE

Leur succès fut tel que des poupées type " barbie " ont été vendues à leur effigie. De qui parle-t-on ?

Réponse : Spice Girls

QUESTION 37 : Cher - BELIEVE

Outre le talent de l’artiste, cette chanson restera connue l’effet posé sur la voix. Quel logiciel a été utilisé ?

Réponse : Auto-Tune

QUESTION 38 : Little Richard - TUTTI FRUTTI

On ne compte plus les reprises de ce titre. Même le King l’a chantée ! Mais un grand groupe anglais avait pris l’habitude de jouer ce titre sur scène ou lors de soundchecks. De quel groupe s’agit-il ?

Réponse : les Beatles

QUESTION 39 : Dick Dale – MISIRLOU

On connait toutes et tous cette mélodie devenue culte grâce à la bande originale d’un film de Quentin Tarantino, de quel film s’agit il ?

Réponse : Pulp Fiction

QUESTION 40 : The Beach Boys - I GET AROUND

24 ans après ce titre, le groupe sort son dernier single. Le texte évoque un voyage vers une destination paradisiaque. Laquelle ?

Réponse : Kokomo

QUESTION 41 : Ritchie Valens - LA BAMBA

Tout le monde connait cette chanson mais qui la chante ?

Réponse : Ritchie Valens

QUESTION 42 : The Beatles - TWIST & SHOUT

L’original est du grupe The Top Notes. Avant que ce grand groupe anglais le sorte sur son 1er album, un autre groupe en fait un tube. Quel est le nom de ce groupe ?

Réponse : The Isley Brothers

QUESTION 43 : The Rolling Stones – SATISFACTION

Le Riff de guitare de cette immense chanson est né lors d’une nuit d’insomnie. Qui est le guitariste de ce groupe ?

Réponse : Keith Richards

QUESTION 44 : Liquido – NARCOTIC

Quelle est la nationalité de ce groupe ?

Réponse : Allemande

QUESTION 45 : Lenny Kravitz – ARE YOU GONNA GO MY WAY

Il y a 5 ans, ce showman a eu une mésaventure sur scène, laquelle?

Réponse : son pantalon se déchire à l’entrejambe et laisse voir son pénis

QUESTION 46 : The White Stripes – SEVEN NATION ARMY

Comment s’appelle le chanteur et guitarist de ce groupe ?

Réponse : Jack White