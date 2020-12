Le Fanwall de Viva for Life a bien déconné(cté) avec les animateurs : retour sur ses meilleurs moments

Le fanwall, nouveauté de cette huitième édition, a tenu toutes ses promesses et n'a pas manqué de livrer lui aussi ses instants de rires et d'émotions : retour sur les meilleurs moments de ce public présent à distance mais tout aussi motivé que les années précédentes.

Cette huitième édition de Viva for Life aura été particulière à plus d'un titre. Dans une version confinée sur le site de Reyers de la RTBF, l'opération s'est réinventée pour plus de solidarité.

Un grand changement a sans conteste été l'absence du public autour du Cube de verre. Mais celui-ci s'est montré plus que jamais présent via une nouveauté digitale : un fanwall permettant d'être en visioconférence directement avec Ophélie Fontana, Adrien Devyver et Sara De Paduwa. Présent en nombre à toutes les heures et même pour les folles nuits de Viva for Life, délivrant de beaux messages, écrivant de nombreux panneaux pour inciter autrui au don, dansant sur les rythmes endiablés des chansons diffusées, et paré parfois de ses plus beaux déguisements, le public du fanwall a fait preuve d'originalité, de soutien et de bonne humeur et surtout, a distribué de nombreux sourires durant les 144 heures de direct. Et nous vous en remercions chaleureusement !

Nous vous proposons de revivre dès lors les meilleurs moments offerts par les différents membres du public.