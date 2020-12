Le Disque d'Or de M. Pokora aux enchères pour Viva for Life

Les Enchère de Viva for Life sont de retour ! Enchérissez pour le Disque d'Or de M. Pokora.

Avec Pyramide, M Pokora revient à la pop urbaine de ses débuts (souvenez-vous de Elle me contrôle...) et s'est impliqué dans l'écriture et la composition de ses nouveaux titres.

Il y parle de l'addiction aux réseaux sociaux dans Seul, du rêve américain dans California Sunset et célèbre toujours l'amour, comme dans le premier single, Les Planètes.