Le dessin "Expression" de Joëlle Scoriels aux Enchères de Viva for Life

Enchérissez dès maintenant pour le dessin de Joëlle Scoriels aux enchères de Viva for Life qui se dérouleront le dimanche 19 décembre entre 10h et 12h sur les ondes de VivaCité.

En télévision ou en radio, on ne passe pas à côté du sourire et du peps de Joëlle Scoriels. Elle dessine depuis son enfance. Après ses études en philologie romane, elle a étudié le dessin pendant deux ans à la Cambre - avant d’être accaparée par la passion de son métier.

Joëlle est une infatigable contemplatrice du réel, et c’est ce qu’elle adore représenter. Son dessin baptisé ‘Expression” s’inspire de la photographe Guendalina Fiore. Attirée par les corps féminins et les visages, elle scrute l’internet à la recherche de sujets aux visages forts en émotions. Ce qui lui a donné envie de représenter cette jeune femme, c’est l’oeil surpris de cette dernière, dirigé vers le spectateur, ainsi que la moue que compose sa bouche, et l’espèce de sensualité qui semble lui échapper…