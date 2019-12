Le défi vertigineux des visiteurs de la Grand Place de Tournai

Viva for Life, c'est des défis dans le cube mais aussi hors du cube! Ce jeudi, un défi de taille était proposé par ADEPS for Life aux plus valeureux des passants de la Grand Place.

72 mètres! C'est la hauteur depuis laquelle les passants prêts à défier leur peur du vide devaient s'élancer en tyrolienne. Et tout cela, depuis le sommet du majestueux Beffroi de Tournai qu'ils ont dû atteindre après avoir grimpé 257 marches.

Les passants y ont participé mais aussi certains collègues de la RTBF dont Walid, notre présentateur vedette de Viva for Life!