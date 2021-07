Le défi vertigineux de ce pompier bruxellois pour Viva for Life : 24h d'ascension de la tour Reyers !

Pour renouveler son soutien à Viva for Life, Jérôme s’est lancé un défi tourbillonnant : réaliser un maximum d’ascensions de la tour Reyers, située au pied des bâtiments de la RTBF à Schaerbeek, en 24h en se faisant parrainer pour l’opération.

Cette année encore, vos défis sportifs au profit de Viva for Life rivalisent d’audace, de créativité et de dépassement de soi ! Alors que vous êtes déjà nombreux à transpirer pour la bonne cause, à l’image de Siméon qui, à 5 ans, a commencé à grimper l’équivalent du Mont-Blanc, Jérôme s’apprête quant à lui à grimper la tour Reyers pendant 24h ce jeudi 8 juillet prochain.

"Etant pompier à Bruxelles, ce défi me permet d’allier mon métier et ma passion pour le sport à une cause qui me touche énormément : Viva for Life"

Jérôme n’en est pas à son premier défi du genre au profit de Viva for Life. En 2018, il a réalisé 6h d’escaliers de la Tour Rogier en tenue d’intervention et avec un appareil respiratoire. Deux ans plus tard, il quadruplait le timing en réalisant 24h d’escaliers dans la Tour des Finances.

Pour tenir durant 24h, le père de 3 enfants pourra compter sur la visite de sa famille pour lui tenir compagnie. Il sera notamment soutenu par ses amis et collègues pompiers qui graviront quelques marches avec lui. Le sportif pourra également profiter de moments de récupération privilégiés au sommet de la tour, lui offrant un rare et magnifique panorama sur Bruxelles.

Jeudi 8 juillet à 8h, Jérôme s’attaquera donc aux 476 marches de la tour Reyers. Un défi qui prendra fin le vendredi 9 juillet à 8h.

Soutenez Jérôme dans son pari fou en faisant un don sur sa page de collecte !