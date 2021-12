Le défi Lactel est rempli avec succès : on rajoute 10.415€ à la cagnotte

Notre partenaire Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont eu 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération. Toutes les étapes du défi ont été remplies avec succès, on a reçu un beau chèque de Lactel !

Défi Lactel 6 - Viva for Life - 22/12/2021 " Les fermiers qui murmurent à l’oreille de leur vache sont-ils de grands chanteurs ? C’est ce qu’on va découvrir tout de suite. Il va falloir chanter pour faire venir le lait. Chanter une dizaine de morceaux dans lesquels se trouvent le son ‘lait’. 500 Euros à la clé ajoutés par notre partenaire Lactel dans la cagnotte Viva for Life. Bonne chance ! " On n'a pas dit qu'il fallait chanter juste on a dit qu'il fallait trouver des chansons ! " Les animateurs en ont trouvé plein, on vous laisse les découvrir !

Le défi collectif de la vache : 25 litres de lait à remplir !

Comme pour chaque défi collectif, vous pouvez participer en direct de la Grand-Place ! Une vache à traire (en plastique) est installée sur la terrasse du cube et est accompagnée de plusieurs réservoirs de lait vides de 25 litres au total, qui doivent être remplis au fur et à mesure avant 20h ce soir pour que le défi soit validé par Lactel. Tout ce que vous avez à faire, c’est venir sur la Grand-Place de Tournai et payer 5€ (qui iront évidemment directement dans la cagnotte) pour participer à la traite ! Chaque goutte compte ! Hakim donne quelques conseils à Marion pour traire la vache de manière efficace :

Le défi de la vache : 25 litres de lait à remplir - Viva for Life - 22/12/2021 Notre partenaire Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération.

Défi n°1 : le quizz de Lactel

Comme à chaque fois, les animateurs reçoivent une boule avec leur défi à relever. Commençons donc par le commencement : " On va voir si vous connaissez bien le monde de la ferme avec un petit questionnaire à choix multiples qui vous permettra de faire grimper la cagnotte Viva for Life. A chaque bonne réponse, c’est 100 euros en plus offerts par notre partenaire Lactel. Bonne chance à vous ! " On vous laisse apprécier les difficultés qu’a eu Sara pour ce premier défi !

Sara ne comprend rien à ce qui se passe - Viva for Life - 21/12/2021 On commence déjà par une introduction musicale de goût douteux ("As-tu vu la vaaaacheuh la vache aux yeux bleuuuuus?"). Ensuite, le nouveau défi lancé aux animateurs semble assez simple mais Sara s’emmêle les pinceaux et appuie sur les mauvais boutons. Elle commence par se tromper de boutons puis oublie carrément de poser les questions à Ophélie et Maroc. La fatigue et la faim commencent à se faire sentir et les animateurs ne sont plus au top top de leur forme !

Défi n°2 : un défi-laid réussi

Place au second défi lancé par Lactel : "Jean-Pol Gauthier, si tu nous regardes, arrête tout de suite. Les animatrices vont à présent organiser un défi-laid. Pas un défilé de mode, un défi-laid de mode. Toute une série de vêtements sont mis à notre disposition. Nous allons donc défiler et toi Marco, tu vas commenter notre défi-laid. " Ils se sont tous prêtés au jeu et ont revêtu leurs plus beaux atours pour remporter le défi.

Défi Lactel - 2 - Viva for Life - 21/12/2021 Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont eu 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération.

Défi n°3 : la Roul’Eggs russe

Dans la 3e boule, nos animateurs ont découvert qu’ils allaient devoir jouer à la Roul’Eggs russe. Mais en quoi cela consiste-t-il ? Ils ont à leur disposition un panier de 4 œufs. 2 de ces œufs sont cuits, l’un d’entre eux est faux et le dernier est cru. Vous l’avez deviné : Le but est d’en piocher un au hasard et l’écraser sur sa tête. Qui en sortira indemne ? Marco est plutôt sympa et épargne Ophélie qui va prendre l’antenne dans quelques minutes pour le reste de la nuit en lui donnant le faux œuf. Par contre, l’équipe de Musiq3 n’y échappe pas et jouera avec lui. Résultat : Marco se fait un magnifique shampooing aux œufs et ruine son t-shirt et sa chemise. Heureusement, le hasard est fait bien les choses puisque Marco finit son shift et peut filer à la douche. En plus, son sacrifice permet à la cagnotte de gonfler de 500 euros !

Le défi des œufs tourne mal pour Marco - Viva for Life - 22/12/2021 Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont eu 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération.

Défi n°4 : Le blind-test de Noël

Pour la 4e boule contenant un nouveau défi, Lactel propose à nos animateurs un blind test spécial Noël : "On va voir si vous êtes prêt pour le réveillon d’après-demain. 50 euros par couple interprète/titre reconnu ajouté à la cagnotte par notre partenaire Lactel. Musique Maestro !" Et vous, êtes-vous prêts pour le réveillon d’après-demain ? Faites le test en même temps que Marco !

Défi Lactel n°4 : Le blind-test de Noël - Viva for Life - 22/12/2021 Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération.

Le test débute avec quelques classiques incontournables de Noël tels que All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey ou encore Wham avec Last Christmas. Les choses se compliquent suite légèrement mais Marco ne s’en sort pas trop mal. Évidemment, comment ne pas terminer avec un dernier classique : Let It Snow ! de Dean Martin. Résultat : 350 euros de plus dans la cagnotte grâce au défi de Lactose relevé par Marco !

Défi n°5 : Faire tours du studio en brouette avec des légumes de la cuisine

Voici venue l’heure de la 5e boule des défis de Lactel, et c’est cette fois une épreuve de vitesse, mais également de confort ! L’objectif est d’aller chercher à la cuisine 3 potirons, des carottes, des poireaux et un sac de pommes de terre, et de les ramener à destination à l’aide d’une brouette et de faire 3 tours de la table du studio. Place à la course entre Ophélie et Sara !

Défi Lactel n°5 : Ramener un max de légumes - Viva for Life - 22/12/2021 Notre partenaire Lactel a lancé un 4e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Lactel, partenaire de l’opération.

Défi n°6 : lait dans des chansons

" Les fermiers qui murmurent à l’oreille de leur vache sont-ils de grands chanteurs ? C’est ce qu’on va découvrir tout de suite. Il va falloir chanter pour faire venir le lait. Chanter une dizaine de morceaux dans lesquels se trouvent le son ‘lait’. 500 Euros à la clé ajoutés par notre partenaire Lactel dans la cagnotte Viva for Life. Bonne chance ! " On n'a pas dit qu'il fallait chanter juste on a dit qu'il fallait trouver des chansons ! " Les animateurs en ont trouvé plein, on vous laisse les découvrir !

Défi Lactel 6 - Viva for Life - 22/12/2021 " Les fermiers qui murmurent à l’oreille de leur vache sont-ils de grands chanteurs ? C’est ce qu’on va découvrir tout de suite. Il va falloir chanter pour faire venir le lait. Chanter une dizaine de morceaux dans lesquels se trouvent le son ‘lait’. 500 Euros à la clé ajoutés par notre partenaire Lactel dans la cagnotte Viva for Life. Bonne chance ! " On n'a pas dit qu'il fallait chanter juste on a dit qu'il fallait trouver des chansons ! " Les animateurs en ont trouvé plein, on vous laisse les découvrir !

Vous nous avez montré toute cette année à quel point vous êtes généreux ! Continuez comme ça, de nombreux enfants attendent votre aide. Important à savoir : jusqu’au 31 décembre 2021, tout don de minimum 40€ vous donne droit à une déduction fiscale de 45%. En faisant un don de 100€ par exemple, vous paierez en réalité 55€