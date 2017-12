Le courage de Cédric a ému les animateurs aux larmes

Guillaume est le "Tintin reporter" de la semaine pour Viva for Life. Aujourd'hui, il a rencontré Cédric, dont l'histoire l'a particulièrement touché.

Toute la semaine, Guillaume est parti à la rencontre du public sur la Grand-Place de Nivelles. Aujourd'hui, il a rencontré Cédric, pour qui c'était vraiment important de soutenir Viva for Life, c'était une forme d'épilogue à son histoire.

Il y a deux mois, il a vécu une épreuve très difficile, il a perdu sa compagne avec qui il vivait depuis 13 ans. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école et avaient avancé ensemble dans la vie. Sa compagne était enceinte, ils attendaient des jumeaux. Malheureusement, il y a deux mois, elle est décédée d'une embolie pulmonaire.

Fonder une famille et avoir des enfants étaient très important pour eux. S'ils avaient attendu si longtemps avant de se lancer dans cette aventure, c'était pour être sûrs d'avoir une situation qui leur permettait d'offrir le meilleur à leurs enfants. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour.

Avec la famille et les proches, ils voulaient pouvoir retirer quelque chose de positif de ce malheur et accomplir un dernier geste pour elle. Tous ensemble, ils ont décidé de faire une bonne action en faveur des enfants. Aux funérailles, ils ont organisé une cagnotte, qu'ils ont entièrement reversée à Viva for Life.