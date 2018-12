Le coup de téléphone de Cyril depuis la Laponie

L'animateur de VivaCité, actuellement en vacances au pays du Père Noël, n'oublie pas ses camarades. Pour cette nuit placée sous le thème de la famille, l'ex-colocataire du cube a tenu à rappeler son soutien à l'opération. Car Viva for Life, c'est avant tout une grande famille !

C'était le bon moment pour appeler ! Raphaël Scaini et Sébastien Nollevaux sont les invités de cette cinquième nuit, et avec Ophélie aux commandes et Sara encore réveillée, c'est la famille presque au complet qui a pu être réunie. Seul Adrien manquait à l'appel mais il avait une bonne excuse : se reposer pour assurer l'ambiance jusqu'au bout de la nuit.

Même si Cyril est en vacances en Laponie, il suit régulièrement ses camarades sur Auvio. Au chaud autour d'un feu malgré la température extérieure à -20°, Cyril ne peut s'empêcher de penser aux familles qui, en Belgique, n'ont pas cette chance là.