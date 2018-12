Viva for Life c'est aussi une grande famille et pour ce dernier défi il va falloir la recomposer. Un jeu de 8 cartes représentant les animateurs de Viva for Life a été caché dans de Nivelles et ses alentours. Adrien, Sara et Ophélie vont devoir résoudre les énigmes afin de les localiser. Ils pourront compter sur la participation du public pour les ramener. Si ils arrivent au bout de ce défi, notre partenaire Camille ajoutera 15.000€ à la cagnotte.