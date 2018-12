Le "chalet des défis" ? Kezako ?

Découvrez les incroyables défis et leurs généreux organisateurs.

Cette année encore, le" chalet des défis " accueille ceux qui se sont mobilisés pour la cause pour une remise de chèque officielle et une anima­tion photo exclusive. Ce chalet 2.0 leur est entièrement consacré et permet de les mettre en avant via d'éventuelles interviews radio avec nos "Tintins Reporters". Un petit moment de gloire pour ceux qui restent habituellement dans l'ombre mais qui sont la cheville ouvrière de cette incroyable opération. Merci à eux !