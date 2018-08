Le blindtest de Viva for Life revient le 16 novembre 2018!

Le BLIND RTBF à Media Rives revient une nouvelle fois en novembre prochain et ne change pas sa recette: une soirée grand public dans les studios TV de Liège au profit de Viva For Life.

Une soirée ouverte à tous, une ambiance festive et dansante agrémentée d’un blind test animé par Charles Gardier, le directeur des Francofolies de Spa. Des lives à reconnaître.

Des équipes d’animateurs et journalistes que vous pouvez remporter aux enchères et qui passent la soirée à votre table.

Et tout cela pour la somme de 30€/personne (comprenant l’entrée à la soirée, la participation aux jeux et enchères, un apéritif, un plat et dessert). Merci de verser le montant global pour votre équipe (soit 30€ multiplié par le nombre de participants) sur le compte BE27 0960 1047 1573 en mentionnant en communication : votre nom/prénom et NOM DE VOTRE EQUIPE.