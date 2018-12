Le blind-test très... animalier de Tanguy Dumortier

Ils parcourent le monde et sont incollables sur la nature et les animaux. Tanguy Dumortier et Philippe Lambillon ont fait escale dans le cube pour littéralement faire rugir nos animateurs !

Pour cette première soirée dans le cube de Viva for Life, le thème n'est autre que "le tour du monde". Qui de mieux pour incarner ce thème que nos deux invités Tanguy Dumortier et Philippe Lambillon ?! Les bourlingueurs se sont donner pour mission d'animer un peu le cube avec un blind-test animalier.

Si Ophélie, Sara ou Adrien découvre le cri de l'animal en question, il leur faut aussi l'imiter. Bref, ça vaut le coup d'oeil !