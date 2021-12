Le Blind Test de Viva for Life est de retour : inscrivez-vous dès maintenant

Et pour vous remercier de votre générosité, la Loterie nationale reverse 20€ à Viva for Life pour chaque inscription au Blind Test.

Lors de cette soirée exceptionnelle animée par Michaël Pachen et Isabelle Verjans, testez votre culture musicale sur les rythmes des morceaux joués en live par Mister Cover et affrontez Sara, Ophélie et Marco depuis leur cube de verre.

Fort de son succès en 2020, le Blind Test de Viva for Life est de retour ! Mister Cover vous donne rendez-vous en direct de la scène de Viva for Life le lundi 20 décembre à 20h. Les inscriptions sont ouvertes .

© Tous droits réservés

Inscrivez-vous ici et faites votre don de 20€ reversé à Viva for Life.

Vous recevrez un e-mail de confirmation.

Le 20 décembre, avant le lancement du Blind Test, vous recevrez votre code d’accès unique.

Le 20 décembre dès 20h, suivez le Blind Test sur Auvio ou sur les ondes de VivaCité.

Jouez depuis votre smartphone sur une app à télécharger (disponible sur App Store et Google Play Store).

Vous souhaitez participer au Blind Test sur la Grand Place de Tournai ? Lors de votre inscription, cochez "Je souhaiterais assister au Blind Test Viva for Life à Tournai le 20/12 de 20h à 22h et recevoir plus d’infos.". Le nombre de places étant limités, premier arrivé, premier servi ! Le CST sera d’application, plus d’infos sur les conditions d’accès au public ici.

Pour toutes questions, contactez blindtestvfl@rtbf.be.