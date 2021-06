Le Belfius Viva for Life Tour est de retour : toutes les infos pratiques

Alors que Viva for Life sera de retour à Tournai du 17 au 23 décembre, le Belfius Viva for Life Tour sillonnera à nouveau les routes de Wallonie et Bruxelles en 2021 !

Les organisateurs de défis se mobilisent partout en Belgique. Et cette année encore, le bus Viva for Life, en partenariat avec Belfius, entamera une tournée itinérante à travers la Wallonie et Bruxelles pour aller à leur rencontre. 5 villes accueilleront l’équipage du bus en décembre :