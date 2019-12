Le Bébébus vient à votre rencontre dans le Brabant Wallon

Une camionnette jaune chargée de matériel de puériculture sillonne les rues des communes d’Incourt, Chaumont-Gistoux et Beauvechain depuis maintenant deux ans. C’est le Bébébus, une halte d’accueil itinérante. Un projet soutenu par Viva for Life.

Un accueil d’une journée par semaine

Une journée d’accueil par semaine - de 9 heures à 16 heures - voilà ce que propose le Bébébus dans chacune de ces communes. "Si nous avons choisi de nous implanter dans l’est du Brabant Wallon, c’est parce que géographiquement, c’est une zone très éclatée, une série de petits villages qui ne sont pas forcément reliés entre eux par un réseau de transports en commun efficace. Le Bébébus permet donc d’aller à la rencontre des familles, là où elles se trouvent", explique François Modave, le coordinateur du Bébébus.

Une précarité financière mais aussi sociale

"Les familles que nous accueillons sont majoritairement des familles précarisées, financièrement mais aussi socialement. Ce sont souvent des mamans seules chez elles avec leur enfant. Dès lors, la perte de lien social pèse très fort sur ces mamans et le Bébébus leur permet de prendre un peu de temps pour retisser ces liens, qu’ils soient professionnels via la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation, ou plus personnels", poursuit le responsable.

L’occasion aussi de permettre aux enfants accueillis de se socialiser et de participer à des activités en groupe. "J’ai vraiment vu mon petit garçon évoluer", témoignage l’une des mamans qui a pu bénéficier du Bébébus. "Les cours de psychomotricité notamment ont eu un effet remarquable. Aujourd’hui, le petit est plus calme, il peut rester concentré plus longtemps. Et le fait d’avoir côtoyé d’autres enfants de son âge a aussi favorisé la transition vers l’école maternelle qui s’est bien mieux déroulée que ce que j’avais imaginé."

Le Bébébus, une formule qui séduit. Chaque halte affiche complet mais un quatrième arrêt devrait bientôt voir le jour à Ramilies. Les infos pratiques sont par ici.