"Le Baobab": un lieu d'accueil pour échanger entre parents

Le projet "le Baobab" a vu le jour il y a un an grâce, notamment, à un financement de Viva for Life. "On s’est inspirés de ce qui existait ailleurs, en France et en Belgique", nous précise Simon Puissant, l’un des responsables d’Oxyjeune, l’association à l’origine du projet. "Dans la botte du Hainaut, aucune structure de ce type n’existait. Il fallait aller jusqu’à Charleroi pour trouver un espace d’accueil parents-enfants, d’où notre décision d’en ouvrir un à Rance."

"C'est ma bulle d'oxygène!"

Aujourd’hui, "le Baboab" a trouvé son public. "Je viens ici avec ma petite dernière", nous explique l’une des mamans. "Il y a une grande différence d’âge avec les aînés qui sont à l’école la journée alors venir au Baobab permet à ma fille de jouer avec d’autres enfants de son âge, de se socialiser. Ici, elle n’est pas toujours collée à moi du coup, de mon côté, je peux en profiter pour échanger tant avec les autres mamans qu’avec les accueillantes. L’équipe me donne des conseils aussi. C’est ma bulle d’oxygène, ça me permet de souffler une fois tous les 15 jours", conclut-elle.

L’espace "le Baobab" est ouvert tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois de 9 à 11 heures. Il est accessible aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Plus d’infos par ici.