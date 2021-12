La situation devient pressante dans le cube pour le 4e journée de Viva for Life

Recap 24h - Jour 4 - Viva for Life - 21/12/2021 Le temps avance mais les temps ne changent pas, la situation est pressente et Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier se donnent à fond pour la cause en cette 4e journée de Viva for Life. 1 enfant sur 5 chez nous n’a pas d’endroit adapté où faire ses devoirs. Les associations financées par Viva for Life travaillent dur pour réduire les inégalités entre les enfants. Cependant, les associations de terrain tirent la sonnette d’alarme et attirent notre attention sur l’impact qu’a eu la crise sur les enfants qui vivent dans la précarité. Il faut agir et vous avez la possibilité de faire changer les choses, faites un don !