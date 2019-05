La prochaine édition de Viva for Life aura lieu du 17 au 23 décembre 2019 à Tournai

Un beau défi pour l’une des plus vieilles cités de Belgique, qui une semaine avant Noël, accueillera le cube de verre et les 3 animateurs de VivaCité sur sa Grand-Place.

Après Liège, Charleroi et Nivelles, Viva for Life poursuit son tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour sa 7ème édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée fait étape à Tournai , la ville aux cinq clochers.

Elle est aussi reconnue pour sa riche vie associative et pour son folklore (La Grande procession de Tournai ; son carnaval). Ses infrastructures et nombreux commerces en font une ville accueillante et conviviale .

Ville au patrimoine exceptionnel, elle est notamment réputée pour sa Cathédrale Notre-Dame et par son Beffroi, deux joyaux de l’architecture médiévale inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette cité deux fois millénaire, n’en est pas moins une ville dynamique et moderne.

Un trio complice et engagé pour cette 7e édition !

Pour cette édition 2019, on retrouve la complicité de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver… plus motivés que jamais pour soutenir la mobilisation des Tournaisiens et activer la grande chaine de solidarité partout en Belgique francophone. Au pied du Beffroi qui domine la Grand-Place du haut de ses 72m, les 3 animateurs radio s’enfermeront pendant 6 jours et 6 nuits sans manger de nourriture solide dans le studio de verre. Objectif : faire de cette 7e édition une nouvelle réussite et battre le record de dons de 4.929.220 euros établi l’an dernier à Nivelles au profit de la petite enfance vivant dans la pauvreté.

La venue de Viva for Life - son cube de verre, son podium et ses nombreuses animations tout au long de la semaine - marquera un nouveau temps fort dans la vie de Tournai qui entend bien en profiter pour attirer un large public et mettre en valeur son Marché de Noël et les activités féériques de Tournai d’Hiver.