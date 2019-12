La Porte Verte : "Cours de psychomotricité gratuits grâce à Viva for Life"

La Porte Verte, association bruxelloise située à Molenbeek-Saint-Jean, a pour objectif global la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle gère diverses initiatives d’aide sociale, d’accueil et d’animations socioculturelles, et notamment des cours de psychomotricité au sein de leur crèche, projet réalisé grâce à Viva for Life.

Christine Ghazar, personne de contact pour l'association: " Notre crèche est multiculturelle. La psychomotricité a commencé au sein de cette crèche grâce à Viva for Life et on a développé après des séances en dehors de la crèche pour tous les publics des autres services de l'asbl. En plus, tous les usagers des autres associations de la commune peuvent bénéficier gratuitement de ces cours. Ils ont lieu le mercredi, le matin de 9h30 à 11h30 et l'après-midi, cela dépend de l'âge de l'enfant.

Et au cours des séances, de semaine en semaine, on voit l'évolution des enfants. Des enfants qui maintenant se connaissent, viennent jouer ensemble, grandir ensemble,... vraiment c'est un projet magnifique."