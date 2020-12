La photo de Sara de Paduwa par Harry Fayt aux enchères de Viva for Life

Les Enchère de Viva for Life sont de retour ! Enchérissez pour la photo de Sara de Paduwa prise par Harry Fayt.

L’histoire de cette enchère est assez incroyable. Alors qu’un sujet est fait sur l’artiste en question, Harry Fayt lors du 8-9 de VivaCité, Sara s’exclame en fin de chronique : ’Mais... Je veux être prise en photo sous l‘eau ! Harry Fayt, je te lance le défi !”

Il n’en a donc pas fallu beaucoup pour que Harry Fayt contacte Sara et se projet s’est donc mis en place. Le thème quie st ressorti était “Mary Poppins” en regard à l’investissement de Sara dans Viva for Life ainsi que ses traits : solaire, souriante et pleine de positivisme.

L’artiste explique que la continuité naturelle était évidemment que cette œuvre puisse servir. C’est de là que notre idée est venue de la proposer aux enchères de Viva for Life et de laisser la générosité des donateurs de s’exprimer au profit de l’opération.