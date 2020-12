La pauvreté infantile en temps de Coronavirus

Viva for Life démarre et cette année, encore plus que les années précédentes, on a besoin de vous. La pauvreté infantile est un problème en Belgique et la crise sanitaire due au Coronavirus qui sévit dans le monde entier a aggravé encore un peu plus la situation.

De nombreuses associations qui permettent d’aider les personnes en précarité dépendent de l’argent récolté par Viva for Life grâce à vos dons généreux. En 2019, c’est 5.658.352 euros qui ont été récolté et qui ont permis de financer 136 projets en Wallonie et à Bruxelles, des projets permettant de soigner, d’alimenter sainement et d’offrir une vie sociale aux enfants vivant dans la pauvreté.