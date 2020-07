La pauvreté infantile : agir est une nécessité

Contrairement à d’autres pays européens, la Belgique ne parvient pas à protéger ses enfants de la pauvreté croissante. Au contraire, ils en sont les premières victimes. Malgré toutes les démarches réalisées pour contribuer au bien-être, au développement des enfants ainsi que pour soutenir leurs parents en situation de vulnérabilité, la pauvreté continue de gagner du terrain.

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pauvreté infantile en Belgique est un des plus hauts d’Europe. 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité complexe et difficile dans la mesure où la pauvreté est bien plus qu’un problème d’argent. Il est compliqué d’estimer son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs d’influence sont multiples, mais la pauvreté entraîne irrémédiablement de sérieuses et durables conséquences sur la santé, le développement, le bien-être, la vie sociale et les perspectives d’avenir de l’enfant.

Une recherche financée par la Fondation Roi Baudouin en 2018, et réalisée par AF. Guio et Fr. Vandenbroucke, a identifié 17 items mesurant la déprivation vécues par les enfants (consommation de fruits et légumes frais chaque jour, logement adéquatement chauffé, participation à des excursions et fêtes scolaires, deux paires de chaussures de la bonne pointure…). Un enfant est considéré en situation de déprivation lorsqu’il est privé d’au moins trois de ces items. La situation est considérée comme extrêmement grave à partir de 5 items.

Le taux de déprivation moyen en Belgique est de 15%, ce qui signifie que 15% des enfants vivent avec au moins 3 critères de déprivation. La disparité entre les régions belges est forte avec une situation plus grave encore à Bruxelles. De manière générale, la situation en Belgique est plus inquiétante que chez nos voisins. Non seulement parce que le taux de déprivation y est plus élevé mais aussi parce qu’on remarque que l’écart se creuse avec les autres pays pour les seuils de gravité plus élevés (5 items ou plus).