La nuit dans le cube de Viva for Life : Cyril devine des objets avec sa langue

La nuit dans le cube promet d’être longue et surtout folle avec le craquage d’Adrien qui se sent en fouffette ce soir. Vers 1h30, les coachs de la nuit rejoignent Cyril sur la terrasse. Ce sont François Denamur et Marco. Habituellement leur tâche est d’aider les animateurs grâce à une oreillette ou en intervenant en tant que la voix du maître du jeu.