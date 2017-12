La hiérarchie de la RTBF félicite ses équipes

Les directeurs de la RTBF sont venus féliciter les animateurs du cube pour leur mobilisation, ainsi que toutes les équipes qui sont derrière eux !

Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF, Francis Goffin, Directeur des radios de la RTBF et Jean-François Raskin, Président du Conseil d'Administration de la RTBF sont passés apporter leur soutien aux animateurs pour ces quelques dernières heures enfermés dans le cube.

A la base de cette initiative, Francis Goffin est impatient de connaitre le montant final de l'opération, et de pouvoir libérer les animateurs. Il y a 5 ans, quand ils ont lancé l'aventure, tout le monde pensait que ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, l'opération est toujours là, et en 5 ans, des dizaines de millions d'euros ont été récoltés pour les associations qui luttent contre la pauvreté infantile. Le public est toujours aussi présent et se mobilise un peu plus chaque année. Il reste encore du temps pour faire un don, tellement d'associations attendent notre aide !

Jean-Paul Philippot est plus que satisfait de ses équipes et tire son chapeau aux animateurs du cube. Il rappelle que toute la Wallonie et Bruxelles ont vécu au rythme de leurs éclats de rire et de leurs moments d'émotion. Derrière eux, il y a toute une entreprise qui porte fièrement ses valeurs de service public, soutenue par cette générosité.

Jean-François Raskin quant à lui estime que la mission de service public est remplie. Il est évident qu'on ne résoudra pas les problèmes de pauvreté, mais on peut au moins sensibiliser à la problématique et mobiliser l'ensemble de la population et des politiques ! Le travail sera poursuivi par les associations.

Tous ensemble, ils adressent un grand bravo à tous, à toutes les équipes techniques, logistiques, de la radio, de la télévision, du web et des Réseaux Sociaux ! Et aux équipe de Cap48 et aux bénévoles qui ont permis cette aventure possible.