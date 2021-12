La famille de Danny s'est retrouvée à la rue du jour au lendemain : "Je ne veux pas revivre la même situation"

Pour mener à bien ce projet, l'asbl met à disposition des locaux qui permettent d'accueillir plusieurs familles durant la journée. Ils veillent à pouvoir satisfaire les besoins élémentaires tels que l'alimentation, l'hygiène et l'accès aux soins pour les enfants. Ils mettent leur disposition des espaces qui permettent aux familles de se poser et de se retrouver avec un minimum d'intimité.

Sara, Ophélie et Marco ont reçu la visite de Danny devant le cube à Tournai. Ce jeune adolescent est hébergé avec ses parents par le Triangle. Cette asbl, grâce à l'une de ses structures, TransiToi, propose un centre de jour pour familles avec enfants et femmes enceintes qui se retrouvent à la rue.

À l'image d'autres témoignages tels que celui de Marie-France et ses enfants, le jeune Danny ne manquait de rien avant qu'un événement fasse basculer sa famille dans la pauvreté.

Lui et ses parents sont invités à venir vivre en France dans la famille de son père. Ils quittent alors leur maison en Belgique, mais leur vie dans l'Hexagone ne se passe pas comme prévu. Mis à la porte et forcés de rentrer en Belgique, ils n'ont plus aucun domicile.

Danny, passionné par les animaux, le football et surtout par la maçonnerie, fait preuve d'un courage et d'une résilience incroyables : "Grâce aux maçons on a un toi, c'est ce que j'aime bien. Je suis bon (dans ce domaine) et je vois par moi-même que les maisons poussent super vite. Mais j'aimerais bien avoir une voiture, une maison, être marié, avoir une femme et des enfants, avoir une belle vie, pas une vie comme cela. Je ferai tout pour l'avoir cette belle vie".

Le jeune adolescent ajoute même :