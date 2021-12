La famille d’Ophélie Fontana revisite "Bruxelles, je t’aime" d’Angèle pour Viva For Life

La famille d’Ophélie Fontana revisite "Bruxelles, je t’aime" d’Angèle - Viva For Life -... “Tournai m’appelle, quand je veux rentrer chez moi, alors on fait tous un don tu sais, J’vais mieux quand j’fais ça”. Ces paroles retentissent dans le cube de Viva For Life pour inciter à soutenir la cause. Derrière le micro on retrouve la fille d’Ophélie Fontana, sa belle-fille et son beau-fils pour une jolie surprise émouvante.