La famille d’Adrien lui envoie des vidéos d’encouragement : "On t’aime, on est fiers de toi"

Sa maman débute : “On vous attend pour une tornade de dons, tous les enfants ont droit aux mêmes chances. On t’aime, on est fiers de toi et de ce que vous faites tous les troi s”.

Entre quelques clichés de sa famille qui arbore fièrement le teddy de Viva for Life, sa filleule prend de ses nouvelles : “Comment ça se passe dans le cube ? Courage et j’espère que tu vas bien, que tu ne pètes pas trop un câble de ne pas pouvoir bouger comme tu veux. Aller courir et faire du vélo. Je te souhaite beaucoup de courage pour la fin et je te fais de gros bisous et pense bien à toi, merci beaucoup de faire tout ça, c’est trop chouette”.

Quant à son père, il lui a proposé une petite devinette : “quel est le jeu préféré du père Noël ?” avec la promesse de lui donner la réponse à la fin de l’opération.