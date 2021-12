La faim se fait sentir à Viva for Life : les animateurs commencent à péter des câbles !

La faim se fait sentir à Viva for Life - Viva for Life - 20/12/2021 Viva for Life en est à ça e journée et la faim commence à devenir difficile à contenir pour Sara de Paduwa, Marco Leulier et Ophélie Fontana. Pendant les 144 heures de viva for Life, les animateurs doivent non seulement se donner à l'antenne par shift de 4 heures (si vous voulez les horaires, c'est par ici), ils doivent aussi remplir des défis chaque jour et se donner physiquement en ne mangeant que du liquide du matin au soir. Smoothie ou soupe, c'est comme on veut mais c'est des légumes, des fruits, le tout sous forme liquide !