La compile Viva for Life 2021 est disponible

Chantez, dansez et écoutez les meilleurs sons de l'année 2021 avec la nouvelle compilation Viva for Life ! Au programme : variété française, pop, électro, soul, rock et musique latino.

Soutenez l'opération Viva for Life en achetant la double compilation CD pour des heures d'écoute et de plaisir.

En vente au prix de 20€, vous pouvez vous la procurer sur notre e-shop qui regroupe les différents goodies de Viva for Life. La compile est bien sûr aussi disponible sur iTunes.

Tous les artistes qui ont marqué l'année 2021 se retrouvent sur cette compilation : Vianney, The Weeknd, Dua Lipa, Clara Luciani, Louane, Grand Corps Malade, Imagine Dragons,...

Et comme la Belgique regorge de talents, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont une fois de plus à l'honneur : Loïc Nottet, Typh Barrow, Delta, Suarez, Charles, Ykons, Antoine Delie ou encore Doria D résonneront dans vos oreilles.

Et sans oublier l'hymne de cette 9e édition de Viva for Life : Ani Kuni du groupe d'électro français Polo & Pan.