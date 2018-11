Après le succès du volume précédent, la compile Viva for Life revient pour une 6ème édition. Un CD proposant une vingtaine de tubes dont, Mustii, Alice on the Roof, Slimane, Louane, Calogero, et beaucoup d’autres.

Retrouvez-là au prix de 20€ environ sur la boutique RTBF, sur iTunes et dans de nombreux autres points de vente dès le 23 novembre 2018. Elle sera aussi en vente à Nivelles du 17 au 23 décembre.