La compil Viva for Life 2020 est disponible !

Vous y retrouverez notamment : The Weeknd dont la chanson Blinding Lights est l'hymne de l'édition 2020, mais aussi Kygo , Calogero , Doja Cat , Louane , Loïc Nottet , Lewis Capaldi , Dua Lipa , Vitaa et Slimane et beaucoup d'autres !

Plus de 40 titres et un soutien aux artistes belges

Les stars internationales côtoient aussi les artistes belges sur cette édition 2020 de la compilation Viva for Life. "On a voulu soutenir les artistes belges sur cette compile et ils sont nombreux" commente ainsi Bruno Tummers dans Le 8/9. Vous retrouverez ainsi Suarez, Antoine Armedan, Typh Barrow, Charles, Maëva, Leo Fifty Five, Ben Do, Joane, Sarina, Noé Preszow et Blanche.

Le duo iconique de 2020, entre Grand Corps Malade et Camille Lellouche figure aussi sur ce double CD qui compte plus de 40 titres tout comme le nouveau titre d'Amel Bent, "un tube assez incroyable" selon le chroniqueur musical de VivaCité.