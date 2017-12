L'incroyable mobilisation des Nivellois et du Brabant Wallon pour Viva for Life

Après Liège et Charleroi, Viva for Life a déposé ses valises à Nivelles cette année. S'en est suivie une incroyable mobilisation de Nivelles et de la région du Brabant Wallon !

Durant toute la durée de l'événement, vous avez été plus de 30 000 a passer nous voir au Village Viva for Life ! Les showcases exclusifs ont rythmé la vie de la place, avec des artistes comme Nolwenn Leroy, Mosimann, MC Solaar, Loïc Nottet, Axelle Red, Patrick Fiori, Kyo, Slimane, Henri PFR et bien d'autres. Une foule constante, qui a permis de récolter de très nombreux don dans notre Boîte à Dons.

Au niveau défi, la région hôte a fait très fort ! Le Brabant Wallon concentre a lui seul, 30% des défis réalisés pour cette cinquième édition de Viva for Life. La ville de Nivelles et ses habitants se sont également mobilisés avec beaucoup de ferveur, une fierté pour le bourgmestre Pierre Huart : " Le bilan de cette 1re édition est excellent et nous sommes impatients de connaitre le montant des dons. Pour le reste, cela s’est bien passé en termes de sécurité et de mobilité. Je pense que c’est une belle édition, et nous espérons une 2e édition à Nivelles. Enfin, il faut souligner la mobilisation des Nivellois, de l’associatif et des écoles, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés pour l’opération. "