L'équipe des Pigeons remet un très beau chèque

Ce mercredi 19 décembre, l'équipe d'On n'est pas des pigeons à vendu des pâtes toute la journée sur la Grand Place de Nivelles au profit de Viva for Life. Une recette simple mais délicieuse, des pâtes pleines de beurre et de crèmes mélangées directement dans la roue d'un excellent parmesan. Grâce à leur travail et à tous les gourmands présents sur la place, ils ont pu vendre plus de 300 assiettes et ajouter 3.150 € à la cagnotte.