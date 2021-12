L’émotion s’intensifie pendant la 5e journée de Viva for Life : il ne vous reste que quelques heures pour agir !

Amir le showcase - Viva for Life - 22/12/2021 Amir est venu offrir un showcase exclusif sur la Grand-Place de Tournai pour Viva for Life. Amir est un habitué de Viva for Life. L’artiste franco-israélien est déjà venu soutenir l’opération de solidarité en 2016 et 2018. Mais en 2021, il se sent encore plus concerné qu’auparavant. "La cause est importante parce que j’y suis plus sensible depuis que je suis papa" explique-t-il. C’était aussi l’occasion pour Amir d’évoquer le soutien indéfectible de son public.