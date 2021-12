L’émotion continue pour Ophélie Fontana : les enfants du Bivouac lui rendent visite au cube

Ophélie est marraine du Bivouac depuis quelques jours, une association qui accueille les enfants qui ont dû quitter leur foyer pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Après avoir découvert leurs témoignages qui l’ont émue aux larmes hier soir, Ophélie a eu la belle surprise de voir sa grande famille lui rendre visite au cube cette après-midi !

"C’est une belle surprise parce que je les ai vus la semaine passée et ces petits cachottiers ne m’ont même pas dit qu’ils allaient venir me voir !" s’exclame Ophélie en apercevant les enfants du Bivouac et leurs éducateurs devant la boîte aux lettres du cube. C’était l’occasion pour l’animatrice de leur demander comment ils se sentaient dans leurs nouvelles chambres. En effet, comme l’a expliqué hier Aline, directrice de l’association de Saint-Ghislain, la moitié des bâtiments du Bivouac ont pu être rénovés grâce à l’aide de Viva for Life. Chaque enfant dispose désormais de son espace personnel avec sa propre chambre. Lorsqu’Ophélie leur pose la question, ses filleuls et nièces lui confirment qu’ils sont très contents et dorment mieux dans leurs nouvelles chambres. "Je suis super touchée de vous voir, de voir vos yeux pleins de petites étoiles !"

- "C’est vraiment de la magie pour nous ! C’est la magie de Noël", répond l’éducatrice des enfants.