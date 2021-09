L’égalité des chances pour tous les enfants grâce à la musique : la mission de ReMuA

© ReMuA asbl

A travers ses activités, l’association ixelloise touche près de 5.000 enfants par an - en crèche, dans les écoles maternelles et primaires, en temps scolaire et parascolaire. Avec une volonté profonde d’apporter la musique, l’éveil et la culture là où les enfants en ont besoin, ReMuA souhaite leur permettre de s’éveiller au monde qui les entoure et de pouvoir grandir sereinement en construisant de bonnes fondations : "Où l’apprentissage de la musique est conçu comme outil essentiel du développement des sens, des compétences et de la personnalité, pour tous et prioritairement pour les enfants ; dans la pratique et la transmission des valeurs qui fondent une société plus solidaire et plus juste".