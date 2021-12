L'édition 2021 de Viva for Life en 21 photos qui vous donneront le sourire

Viva for Life c'est un condensé de sourires, de générosité, de larmes, de rires et de délires en 6 jours et 6 nuits d'affilée. Dans leur cube, Sara, Ophélie et Marco sont passés par toutes les émotions au même titre que le public présent en digital et à Tournai. Revivez en 21 photos cette édition 2021 de l'opération de solidarité.

22 images © Martin Godfroid

Le top départ

20h42, le 17 décembre 2021 sur la Grand-Place de Tournai : ça y est, Clara Luciani enferme nos trois animateurs pour 144 heures de marathon radio. S'en suivent des nombreux moments de franches rigolades et de déconne à l'antenne, tant entre Sara, Ophélie et Marco qu'avec les invités dans le cube.

22 images © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid

22 images © Guillaume Vassart © Martin Godfroid

Des showcases mémorables

En parlant des invités, ils étaient nombreux à soutenir de près ou de loin Viva for Life. Soprano, Clara Luciani, Polo & Pan, Amir, Lost Frequencies, Julie Zenatti, Kid Noize, Mister Cover, Mustii, Delta, Mickael Miro, Ykons, Ola, Doria D, Saskia, La Zarra, Céphaz et bien sûr Angèle se sont mobilisés pour appeler au don, et venir régaler le public de sublimes prestations sur scène à Tournai.

22 images © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid

22 images © Guillaume Vassart © Vincent Rocher © Martin Godfroid

Nos animateurs ont relevé des défis incroyables

Des défis, nos animateurs en ont aussi relevé dans le cube, mis au challenge par les partenaires de l'opération : èggo, Camille, Ores, Minimax, Lactel. Des défis aussi loufoques qu'ingénieux. On se souviendra du train mis en marche par des vélos ou d'un défi praliné pour lequel les animateurs ne pouvait pas manger une seule miette de nourriture solide ! Fanny Jandrain a aussi relevé des défis lancés par Belfius lors de son Belfius Viva for Life Tour qui a sillonné la Wallonie et Bruxelles. Elle s'est arrêté à Walhain, Vielsalm, Arlon, Jette, La Louvière et enfin Tournai.

22 images © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Tous droits réservés

Des témoignages poignants

On s'amuse dans le cube mais on est aussi réuni avant tout pour la cause. Des témoignages ont bouleversé les animateurs. Tant Ophélie que Sara ou Marco ont été touchés par les histoires bien souvent ahurissantes de certains enfants et parents qui ont basculé dans la pauvreté. Ce sont ces histoires qui vous ont aussi touchés. Vous avez été nombreux à nous partager votre empathie face à ces histoires insoutenables. Envie de retrouver plus d'infos sur le déroulement de ces 144 heures de direct ? Découvrez le récap de cette 9e édition de Viva for Life à Tournai.

22 images © Martin Godfroid © Martin Godfroid

Un grand bravo aux donateurs

Les dons ont afflué et les organisateurs de défis de tout âge, comme le petit Siméon 6 ans qui a gravi l'équivalent du Mont Blanc, ont redoublé d'inventivité pour faire gonfler la cagnotte. Tout cela malgré le contexte sanitaire. Incontestablement, Viva for Life, c'est d'abord VOUS qui faites l'opération ! Un grand merci pour votre incroyable générosité ! Grâce à vous, Viva for Life a récolté cette année 7.512.346€ ! Un record ! L'urgence continue, vous pouvez encore faire un don sur www.vivaforlife.be

22 images © Guillaume Vassart © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid