L'accès à internet n'est pas un luxe

Paolo et sa famille ont participé à un reportage télé, récemment. Ce qui leur a valu des critiques, juste après.

" On nous a reproché d'avoir un ordinateur. Mais j'aimerais préciser que cet ordinateur, il a 5 ou 6 ans. On le garde jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, car on n'a pas les moyens de le faire réparer ou de le remplacer. C'est le papy de Noé qui lui a offert, sachant qu'il rentrerait un jour en secondaire. Et effectivement, à l'école, on demande aux élèves d'utiliser des ordinateurs et internet. Le numérique, il est partout maintenant ! ".

L'école a proposé une solution de secours aux élèves sans accès à internet... " Aller dans un centre accessible au public Mais très souvent...c'est pendant les heures scolaires ! Ou, quand c'est en soirée, pour nous c'est très difficile de nous y rendre. Donc ce n'est pas vraiment une solution... ".

Cet ordinateur leur permet aussi d'imprimer des bons de réduction qui leur ont permis de s'offrir une petite dinde pour Noël et permettra bientôt à Paolo, qui a repris des études pour avoir son diplôme de fin d'études secondaires, de chercher un emploi.

Contrairement aux idées reçues, l'accès à internet n'est donc pas un luxe.