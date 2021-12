Kid Noize met le feu lors de son showcase pour Viva for Life

Kid Noize était l'hôte d'un showcase sensationnel, donné sur la Grand-Place de Tournai, au cours duquel il a même remixé la Brabançonne. Revivez sa prestation sur Auvio.

Il a réussi à faire bouger le public de Viva for Life comme jamais, grâce à son mix rempli de ses meilleurs titres. Kid Noize a littéralement mis le feu à la Grand-Place de Tournai.

Il a commencé par diffuser des bonnes ondes ensoleillées malgré la grisaille avec Wawa, son nouveau single, en hommage au dieu protecteur des voyageurs. L'homme à la tête de singe, qui a également sorti plusieurs bandes dessinées sur son personnage, a fait trembler les pavés de la Grand-Place de la cité aux cinq clochers avec ses plus célèbres chansons : Do You Know, Walking to the Jungle ou encore Summer Legend.

Kid Noize a même remixé pour l'occasion... la Brabançonne, dans une ambiance digne des plus grands festivals électro !