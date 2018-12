Kid Noize chante 'Petit Papa Noël' pour Viva for Life !

Kid Noize participe lui aussi à l'élan de solidarité de Viva for Life : "La solidarité, c'est ce qui fait des hommes quelque chose de beau. On est fait pour vivre tous ensemble."

80.000 enfants vivent en Belgique sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui choque.

"Oui, mais un autre chiffre qui m'a marqué, ce sont les 350 projets par an, c'est quasiment un projet par jour, c'est épatant ! C'est beau de se dire qu'ici, ça dure une semaine mais que des gens continuent à travailler là-dessus tout le reste de l'année."

Sara ajoute : "Souvent ces associations viennent ici et font aussi des dons et organisent des défis en plus de tout ce qu'ils font toute l'année. Elles sont incroyables !"

Ils sont également chanté en chœur un "Petit Papa Noël" réinventé par Oscar !