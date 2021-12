Kid Noize à Viva for Life : "on pourrait très vite se retrouver à un enfant sur deux" en dessous du seuil de pauvreté

Kid Noize est dans le cube de Viva for Life pour s'entretenir avec Ophélie Fontana et Marco Leulier

Kid Noize est l’un des invités de ce dimanche soir dans le cube de Viva for Life. Ophélie Fontana et Marco Leulier ont eu le plaisir d’interviewer l’homme au masque de singe, et d’évoquer avec lui ses projets, mais aussi la cause soutenue par Viva for Life. Il faut dire que les enfants sont aussi au cœur de ses projets artistiques. "C’est à eux que je m’adresse directement", que ce soit avec sa musique ou avec sa BD. Alors pour lui, la pauvreté infantile est intolérable. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un enfant sur trois entre 0 et 6 ans vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans la capitale, c’est même un enfant sur trois. On pourrait très vite se retrouver à un enfant sur deux. Ce n’est pas important d’aider, c’est essentiel.

La crise du Covid-19 n’a forcément rien arrangé. Pour les artistes comme Kid Noize, les périodes de confinement n’ont pas été faciles non plus. Beaucoup se sont retrouvés sans emploi, et donc sans revenus. "Avec le covid, c’est la première fois de ma vie que je me suis rendu compte qu’on pouvait très vite se retrouver… dans la merde en fait". On tombe très vite dans la pauvreté, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça peut arriver à tout le monde.

Des projets plein la tête

Si, contrairement à d’autres artistes, le confinement n’a pas forcément été une période créative pour Kid Noize. Mais ça ne l’empêche pas de rebondir et d’enchaîner les projets. Bientôt, le troisième et dernier tome de sa BD arrivera en librairie. Les deux premiers, "L’homme à la tête de singe" et "le pouvoir des rêves" sont encore disponibles.

Autre projet d’envergure : le développement d’un jeu vidéo ! Un vrai challenge qui se base sur nouvelles technologies, et mélange les genres. Ça promet ! Quant à la musique, le DJ n’a pas encore de date de concert à annoncer, mais il sera à l’affiche d’un festival. Il ne peut juste pas encore dire lequel. Une info à suivre ! Kid Noize ne repartira cependant pas sans ravir les oreilles du public rassemblé sur la Grand-Place de Tournai, et leur livrera un showcase unique, à voir en direct ou en replay sur Auvio et à écouter sur Vivacité. Si comme Kid Noize et de nombreux artistes belges et étrangers, vous voulez soutenir Viva for Life, faites un don !