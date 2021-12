Kev Adams soutient Viva for Life : "C’est une cause qui me touche"

Après MC Solaar ce matin, c’était au tour de Kev Adams d’apparaître dans le cube et d’apporter son soutien à l’opération. Marco en a profité pour lui demander s’il était étonné par le chiffre d’1 enfant sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté.

Kev Adams explique : "Je trouve ça scandaleux, surtout à notre époque, qui est une époque d’entraide, ça ne devrait plus exister. C’est effectivement une cause qui me touche, donc je me suis dit que c’était important de donner un peu de ma présence, même si c’est via une webcam, pour essayer de faire changer les choses. Je trouve qu’en Belgique, vous savez bien faire ces choses-là et créer des mouvements de solidarité, donc c’est important de les soutenir au maximum".

Lorsque Marco demande à l’acteur s’il a déjà été confronté à la précarité, celui-ci répond : "Je me considère comme quelqu’un de chanceux et c’est une raison supplémentaire pour aider ceux qui manquent de certaines choses. Aujourd’hui, on ne naît pas avec les mêmes égalités des chances et c’est important de prendre un petit peu de son temps et de son argent pour aider ceux qui en ont besoin". Kev Adams explique avoir fait plusieurs spectacles pour des associations durant ces 10 dernières années : "Je me suis retrouvé face à des situations improbables, on a du mal à croire que ça existe tant qu’on ne le voit pas de ses propres yeux. C’est vrai que dans l’inconscient collectif, on a tendance à croire que la précarité, ça ne touche pas des pays comme la Belgique ou la France, alors que c’est bien présent au quotidien. En prendre conscience, c’est la première chose, et ensuite, faire le maximum pour aider, chacun avec ses moyens".