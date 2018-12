Kendji et Claudio, un duo de folie !

Kendji Girac et Claudio Capéo ont mis l'ambiance dans le cube pour soutenir la cause Viva for Life.

A l'arrivée de Kendji Girac, la foule s'est pressée contre les parois du cube. C'est une soirée mémorable qui attend les animateurs et le public qui a fait le déplacement. Kendji et Claudio, c'est la promesse d'un duo de folie. "On se croise souvent" raconte Kendji," mais c'est un plaisir de voir qu'on défend les même causes."

Pour Kendji, soutenir Viva for Life était une évidence : "Ce sont des chiffres incroyables. On voit beaucoup de gens qui se mobilisent ici et pourtant ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on est là, pour motiver encore plus de gens et montrer qu'on peut aider à ce que des enfants soient moins malheureux."