Kelly : "Quand je passe dans un rayon, je fonce tête baissée"

Il y a quelques semaines, Adrien Devyver a rencontré Kelly et Ludo. Ces jeunes parents ont eu peu de temps pour se préparer à leur nouveau rôle. C'est à 7 mois de grossesse que Kelly a découvert qu'elle allait devenir maman.

Avec pas plus de 1.200 euros par mois, Kelly et Ludo doivent faire attention à chaque dépense : loyer, téléphone, eau, électricité, etc. Après avoir payé toutes leurs factures, il ne leur reste que 300 euros pour se nourrir et habiller leur petit Gabriel.

Si j'avais eu le choix de choisir ma situation, je n'aurais pas choisi celle-là ! - Ludo

Littéralement à la rue, Ludo a dû trouver une maison en deux mois de temps pour pouvoir garder Gabriel à leurs côtés.

